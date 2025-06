Engenheiro é preso com bugiganga para tirar fotos sob as saias de mulheres em feira

Um engenheiro metalúrgico de 54 anos foi preso em uma feira na região metropolitana de Belo Horizonte, acusado de tirar fotografias sob as saias das mulheres. Durante a abordagem policial, o engenheiro inicialmente negou as acusações, mas logo admitiu ter tirado as fotos, alegando que foi um "momento de fraqueza". Com ele, foram apreendidos um celular e uma câmera acoplada a um bastão de selfie. Os equipamentos passarão por perícia para verificar se há mais registros. Ele responderá pelo crime de abuso sexual.



