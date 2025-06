Entenda por que Diadema (SP) virou ponto estratégico para o tráfico de drogas

A cidade de Diadema, na Grande São Paulo , tornou-se uma rota estratégica para o tráfico de drogas devido ao fácil acesso a importantes rodovias. Durante uma investigação, a polícia prendeu um motorista transportando 70 quilos de maconha. Além disso, foram apreendidas 39 bananas de dinamite, que seriam usadas para explodir uma ponte na rodovia dos Imigrantes com o objetivo de assaltar um carro forte no feriado de 1º de maio. Os explosivos foram desviados de uma indústria química. Entre janeiro e abril deste ano, mais de 46 mil quilos de entorpecentes foram retirados de circulação em São Paulo, enquanto operações locais em Diadema já resultaram na prisão de 18 pessoas e na apreensão de quase 180 quilos de drogas.



