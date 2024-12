Entregador é agredido e tem moto roubada na zona sul de São Paulo

Um entregador foi agredido e teve sua moto roubada na zona sul de São Paulo. Ele estava realizando uma entrega quando dois criminosos armados o cercaram. Após a agressão, os ladrões levaram celular, carteira e chave da moto da vítima. Bruno tentou recuperar a motocicleta, mas foi ameaçado novamente com uma arma. A Secretaria de Segurança Pública investiga o caso e analisa imagens do circuito de segurança para localizar os suspeitos que podem ter cometido outros crimes com a mesma moto.