Equipe da RECORD é ameaçada durante cobertura de protestos violentos em Paraisópolis

A equipe de reportagem da RECORD foi ameaçada nesta sexta-feira (11) enquanto realizava a cobertura ao vivo dos protestos violentos na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O repórter cinematográfico Tiago Martins flagrou o momento em que um homem, com o rosto inicialmente coberto, se aproximou e fez gestos indicando que estava armado, ordenando que a equipe saísse do local. Quando percebeu que estava sendo filmado, ele tentou se esconder. A situação ocorreu próximo a uma viatura da Polícia Militar que passava no momento das ameaças. A repórter Letícia Myiamoto relatou a tensão vivida durante o ocorrido.



