Equipes descem 400 metros, mas não conseguem alcançar brasileira presa em vulcão na Indonésia

Equipes retomaram as buscas pela brasileira Juliana Marins, que caiu em um vulcão enquanto fazia uma trilha na Indonésia. A equipe estima que Juliana está a cerca de 650 metros do local da trilha. Imagens mostram Juliana se movendo e depois imóvel. Paola Oliveira acompanha a situação com os familiares. O pai de Juliana tenta chegar à Indonésia, mas está retido em Portugal. A embaixada brasileira está em contato com as autoridades locais sobre o caso, e a expectativa é pela mobilização de helicópteros para o resgate.



