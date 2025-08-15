Escola da Prefeitura de SP ensina idosos a não caírem em golpes virtuais

Em São Paulo , uma escola da prefeitura oferece cursos gratuitos de letramento digital. O objetivo é ensinar como identificar mensagens falsas e fazer compras com segurança. As aulas são voltadas principalmente para pessoas mais velhas, que estão em maior risco de cair em golpes virtuais. Dados indicam um aumento significativo nas ocorrências de estelionato digital nos últimos anos. Até agosto deste ano, foram registradas 547 denúncias contra idosos pelo Disque 100.



