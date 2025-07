Escola de Mauá (SP) é invadida quatro vezes, e alunos ficam sem aula após furto de hidrômetro

Pais de alunos de uma escola em Mauá, na Grande São Paulo , estão preocupados com a segurança e a educação dos filhos após várias suspensões de aulas devido a furtos de hidrômetros. Em um mês, a escola enfrentou quatro desses furtos, comprometendo o abastecimento de água e a higiene no local. As instituições atendem crianças do ensino infantil e fundamental e são abastecidas por uma única caixa d'água. A Secretaria de Segurança Pública investiga os casos, enquanto a Prefeitura e a Secretaria de Estado de Educação implementam novas medidas, incluindo reforço nas grades de proteção e utilização de caminhão pipa para garantir o abastecimento de água.



