Escombros de prédio que desabou deixa vizinhos em risco na zona norte de São Paulo

Uma explosão causada por um botijão de gás destruiu um prédio de três andares na zona norte de São Paulo e provocou a morte de um bebê. Moradores como Maria de Oliveira Paz enfrentam a difícil situação de não terem meios para custear a demolição do que restou da estrutura, que ameaça cair a qualquer momento, colocando em risco seis casas vizinhas. Apesar de a prefeitura avaliar a possibilidade de auxiliar na remoção dos escombros devido à gravidade da situação, a responsabilidade inicial recai sobre os proprietários. "Nem nós, nem nossos vizinhos têm vida normal desde que isso aconteceu," lamenta Maria, que pede ajuda urgente do poder público para garantir a segurança das famílias afetadas.



