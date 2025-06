Esgoto invade casas e moradores perdem tudo na zona leste de São Paulo

Os moradores da Vila Princesa Isabel, em Guaianases, na zona leste de São Paulo , enfrentam há anos problemas com esgoto e enchentes. Em dias de chuvas fortes, as casas são invadidas por água contaminada devido a um entupimento na rede de esgoto, situação que persiste há pelo menos quatro anos. A Sabesp afirma que a rede funciona normalmente e culpa imóveis não ligados à rede pública pelo retorno da água. Já a subprefeitura responsabiliza a Sabesp, e a questão está na Justiça desde 2019. Enquanto isso, os moradores sofrem com danos materiais e riscos à saúde, pedindo por soluções e uma vida digna.



