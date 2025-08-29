Esgoto invade residência e causa transtornos em São Bernardo do Campo

Um transbordamento de esgoto invadiu uma residência em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, deixando água suja espalhada pelo chão, mau cheiro intenso e a presença de baratas, ratos e até cobras, especialmente durante as chuvas.



Moradores relatam que a situação se repete há anos, piorando sempre que chove, e preocupa pelo risco de doenças e acidentes.



A dona da casa, que vive no local há décadas, destacou que as crianças e familiares precisam redobrar cuidados para não entrar em contato com o esgoto.



A Sabesp informou que constatou a necessidade de reparos na tubulação e que o serviço será realizado o quanto antes, mas a expectativa é de que a normalização da situação demore.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!