Espanhol que disse ter perdido R$ 300 milhões em sequestro em SP agora é suspeito de aplicar golpes

A polícia de São Paulo investiga o sequestro de um empresário espanhol em São Paulo e o caso pode ter uma reviravolta. Um terceiro policial suspeito se entregou e nega envolvimento no crime.



A vítima relatou ter escapado ao dopar seu carcereiro, além de mencionar a perda de R$ 300 milhões em bitcoins. O depoimento da namorada do espanhol levou a polícia a considerá-lo suspeito de aplicar golpes. As investigações continuam com possíveis quebras de sigilo telefônico de envolvidos.



