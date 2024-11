Especialista cita detalhes incomuns em execução de empresário no aeroporto de Guarulhos

Especialista em segurança pública e comentarista do Balanço Geral Manhã, Diógenes Lucca citou detalhes incomuns na execução do empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach no aeroporto de Guarulhos, na última sexta-feira (8). O primeiro é o dato de os policiais que faziam a segurança de Gritzbach terem alegado que não estavam no local do crime porque o carro em que eles estavam apresentou defeito. Diógenes citou que o modelo Amarok raramente apresenta problemas. Considerando que o veículo realmente não funcionou, Diógenes disse estranhar o fato de três dos quatro seguranças terem ficado tentando resolver o problema da caminhonete e apenas um deles ter ido ao encontro de Gritzbach. De acordo com Diógenes, o procedimento correto era o oposto: apenas um dos seguranças deveria ter ficado no veículo e os outros três precisariam ter continuado na missão para a qual estavam sendo pagos.