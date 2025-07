Estudante de medicina perde bolsa de estudos após ostentar luxo e viagens nas redes sociais

Uma estudante da cidade de Anápolis (GO) declarou à prefeitura que sua renda familiar era inferior a três salários mínimos para obter uma bolsa de estudos em medicina. Em janeiro deste ano, uma auditoria revelou que suas informações eram incompatíveis com seu estilo de vida ostentado nas redes sociais. A jovem recorreu à Justiça, mas a decisão de suspensão da bolsa foi mantida. A Justiça destacou que a mãe da estudante é advogada e funcionária pública com salário superior a R$ 8.000 e que o avô possui uma empresa. Após a suspensão, a dívida da jovem com a universidade já soma quase R$ 50 mil .



