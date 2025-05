Estudantes podem ser expulsos de universidade em SP após trote que levou calouros à UTI

Estudantes de veterinária podem ser expulsos da Unesp de Jaboticabal (SP) após organizarem um trote violento que levou sete calouros para o hospital. Dois deles apresentaram quadro de saúde mais grave e um deles ainda está internado com pneumonia broncoaspirativa. O outro apresentou quadro de coma alcoólico.



Na unidade de saúde, houve tumulto com a prioridade de atendimento aos estudantes embriagados.



