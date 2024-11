Evento em Itapetininga (SP) celebra música caipira e oferece serviços à população

No último fim de semana ocorreu a sétima edição do Empreenda Tur em Itapetininga, São Paulo. O evento incluiu capacitações e palestras para empreendedores locais. A cidade é candidata ao título de capital do turismo rural paulista. Músicos prestaram homenagem ao compositor Teddy Vieira com apresentações musicais. O evento também ofereceu serviços gratuitos como cortes de cabelo e tratamentos estéticos para mulheres da região.