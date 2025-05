Ex-companheiro ignora medida protetiva e mata cabeleireira na zona sul de São Paulo

A cabeleireira Andréia Barbosa da Costa foi morta pelo ex-companheiro Roberto dos Santos Barbosa no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo .



Mesmo com uma medida protetiva contra si, Roberto invadiu a casa da vítima e a atacou.



Vizinhos ouviram os gritos e tentaram socorrer Andréia, que foi levada ao Hospital Geral de Parelheiros, mas não resistiu aos ferimentos. Antes do crime, Andréia havia escrito uma carta denunciando ameaças de morte feitas por Roberto, que continua foragido. A polícia segue investigando o caso e busca o suspeito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!