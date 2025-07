Ex-funcionária de escola onde criança foi encontrada amarrada diz que diretora sabia de tudo

Uma criança autista de 4 anos foi encontrada amarrada dentro do banheiro de uma escola particular em Araucária (PR). A justiça decidiu que a professora detida deve responder ao processo em liberdade. Uma ex-funcionária da escola relatou práticas inadequadas e ameaças por parte da diretora. Outras famílias também denunciaram irregularidades relacionadas a diagnósticos não regulamentados e punições físicas aplicadas às crianças. As investigações continuam na delegacia local com novas testemunhas sendo ouvidas.



