Ex-funcionário grava agressões a cães em escola de adestramento de Guarulhos

Uma escola de adestramento para cães localizada em Guarulhos, na Grande São Paulo , está sob investigação após denúncias e vídeos que mostram possíveis maus-tratos aos animais. As imagens foram gravadas por um ex-funcionário e divulgadas nas redes sociais pela ONG Cabo Caramelo. Os registros exibem funcionários agredindo os cachorros com chutes e objetos como boias de piscina.

Os vídeos rapidamente viralizaram online, gerando indignação pública. Guilherme, o ex-funcionário responsável pelas gravações, relatou que os métodos violentos eram instruídos pela supervisão da escola. Ele afirmou que coleiras de choque eram constantemente usadas nos animais durante o treinamento.

Após as denúncias ganharem repercussão nas redes sociais e serem investigadas pela polícia local e autoridades municipais, a direção da escola se pronunciou publicamente lamentando os incidentes. A instituição informou ter demitido os funcionários envolvidos nos casos registrados recentemente.

Além disso, clientes também relataram experiências negativas no estabelecimento. Vinícius contou ter retirado seu cachorro do local ao presenciar uma cena violenta semelhante àquelas mostradas nos vídeos denunciados.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmou que a Polícia Civil está analisando as imagens das câmeras internas para esclarecer os fatos ocorridos na escola. Enquanto isso, a Prefeitura de Guarulhos notificou o estabelecimento sobre as acusações recebidas.

O caso levanta questões sobre práticas adequadas no adestramento canino e reforça a importância do tratamento respeitoso dos animais durante esses processos educativos.

