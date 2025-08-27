Ex-namorada de Yan Costa acusa cantor de não assumir paternidade
Ana Paula busca reconhecimento judicial
Ana Paula afirma que o cantor Yan Costa é o pai de sua filha de 10 anos. Ela diz que ele nunca registrou a criança nem pagou pensão. O caso está na justiça e Ana Paula solicita um teste de DNA. Ian se destacou na música com parcerias de sucesso, mas sua vida pessoal está em tumulto. A mãe da menina relata dificuldades emocionais enfrentadas pela filha devido à ausência do pai. O empresário do cantor declarou que Yan não foi notificado sobre qualquer processo relacionado à paternidade. Ana Paula espera que a justiça forneça um desfecho, permitindo que Yan se reaproxime da filha.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas