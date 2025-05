Ex-namorada é presa suspeita de planejar armadilha que acabou na morte de homem de 33 anos em SP

O corpo de Bruno Monteiro, de 33 anos, foi encontrado em uma área de mata de Ibiúna (SP) após 28 dias desaparecido. A investigação revelou que ele foi vítima de um plano organizado pela ex-namorada e dois comparsas, Wagner Augusto Alves da Silva e David Jorge. O crime foi motivado por uma herança milionária que Bruno havia recebido e que a mulher de 43 anos desejava ter acesso. O encontro para a suposta venda de um carro era, na verdade, uma emboscada. Bruno foi amarrado, e seu corpo, carbonizado junto com o carro, foi encontrado em uma mata em Ibiúna (Sp) São Paulo . O reconhecimento será realizado pelo IML, e a polícia continua as investigações para identificar outros envolvidos. Nete e os comparsas confessaram o crime, corroborando as provas obtidas pela investigação.



