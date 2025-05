Ex-prefeito de Santana de Parnaíba (SP) e família são feitos reféns durante invasão a mansão

Um grupo armado invadiu a residência do ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Silvio Peccioli. Durante o assalto, os criminosos renderam funcionários e mantiveram a família refém, agindo com violência e ameaçando as vítimas em busca de dinheiro e joias. Peccioli foi agredido, mas não precisou de atendimento médico. A polícia investiga o possível envolvimento de um funcionário da casa, suspeito de fornecer informações aos assaltantes. Até o momento, ninguém foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!