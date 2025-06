Ex-soldado denuncia ter sido agredido por colegas do Exército no interior de SP

Um ex-soldado do Exército denuncia que foi agredido por colegas em um quartel em Pirassununga (SP), no dia 16 de janeiro. Durante uma tarefa, ele foi cercado por quatro soldados e submetido a diversas agressões, incluindo golpes com objetos e violência nas partes íntimas. Após a agressão, ele sofreu um surto psicótico e atentou contra a própria vida. Médicos divergiram sobre sua saúde mental, enquanto os agressores foram expulsos e multados pelo Ministério Público do Exército. Três processos buscam punir os envolvidos e indenizar a vítima.



