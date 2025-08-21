Exame vai apontar se Gato Preto consumiu bebidas alcoólicas antes do acidente
Minutos antes do acidente, o influenciador e Bia Miranda haviam publicado vídeos em uma casa noturna
O influenciador Gato Preto foi preso após se envolver em um acidente na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Ele estava acompanhado da namorada, Bia Miranda, quando o carro de luxo, avaliado em R$ 1,5 milhão, colidiu com outro veículo e depois bateu em um poste, ficando completamente destruído. Uma pessoa ficou ferida. Minutos antes do acidente, Gato Preto e Bia haviam publicado vídeos em uma casa noturna consumindo bebidas alcoólicas.
