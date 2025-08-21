Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Exame vai apontar se Gato Preto consumiu bebidas alcoólicas antes do acidente

Minutos antes do acidente, o influenciador e Bia Miranda haviam publicado vídeos em uma casa noturna

Balanço Geral Manhã|Do R7

O influenciador Gato Preto foi preso após se envolver em um acidente na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Ele estava acompanhado da namorada, Bia Miranda, quando o carro de luxo, avaliado em R$ 1,5 milhão, colidiu com outro veículo e depois bateu em um poste, ficando completamente destruído. Uma pessoa ficou ferida. Minutos antes do acidente, Gato Preto e Bia haviam publicado vídeos em uma casa noturna consumindo bebidas alcoólicas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bia Miranda
  • Gato Preto
  • PlayPlus
  • Polícia
  • RecordPlus
  • Redes sociais
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • São Paulo (time)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.