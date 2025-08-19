Exclusivo: Venda ilegal de canetas emagrecedoras é flagrada em São Paulo

O Balanço Geral Manhã registrou a venda ilegal de canetas emagrecedoras na rua 25 de Março, São Paulo. O produto é oferecido por valores abaixo do mercado e sem comprovação de origem. Especialistas alertam sobre os riscos à saúde, como sobrecarga renal e vertigem, e a possibilidade de crime para quem compra esses produtos. A Anvisa recomenda comprar apenas em locais regulamentados



