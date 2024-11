Explosão em trem da ViaMobilidade provoca pânico nos passageiros em SP

Uma explosão em um trem da linha 9 Esmeralda da ViaMobilidade provocou pânico nos passageiros em São Paulo. Um funcionário do alertou os usuários para não encostarem nas barras de ferro devido a explosões que estavam acontecendo dentro do vagão. A concessionária Via Mobilidade informou que todas as medidas necessárias foram tomadas para garantir a segurança dos passageiros e iniciou uma investigação sobre as causas do curto-circuito seguido das explosões.