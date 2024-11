Falha em cancela automática de pedágio provoca acidente e caminhão fica destruído em rodovia de SP

Um caminhão ficou destruído e o motorista ficou ferido após um acidente provocado pela não abertura da cancela automática do pedágio no km 32 da Rodovia Ayrton Senna, perto de São Paulo. O condutor freou bruscamente e a carga de 23 toneladas de gás se deslocou para frente. Funcionários da concessionária estão removendo os destroços do local que apresenta congestionamento significativo.