Falha na fiscalização multa motoristas que não cometeram infrações em avenida de São Paulo

Motoristas que transitam pela faixa reversível na Avenida Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, estão recebendo multas indevidas por supostamente trafegar em faixa exclusiva de ônibus, mesmo nos horários permitidos. O problema ocorre devido a uma falha no sistema de fiscalização, que não reconhece a liberação da faixa. Lilian, uma das motoristas afetadas, relata o susto ao receber uma multa de quase 300 reais e sete pontos na carteira. Nas redes sociais, outros condutores também expressaram indignação. A CET já identificou o erro e informou que anulará todas as multas emitidas indevidamente. A expectativa é que os motoristas sejam avisados dessa decisão em breve, sem a necessidade de recursos adicionais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!