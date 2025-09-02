Falha na linha 7 Rubi atrapalha circulação de trens da CPTM em São Paulo

Uma falha nos trilhos da linha 7 Rubi da CPTM afeta a circulação dos trens no início da manhã desta terça-feira (2) em São Paulo. O problema causou atrasos significativos para os passageiros que utilizam o serviço entre Jundiaí e Barra Funda. A equipe responsável pela manutenção já está investigando as causas do incidente.

Um um trem chegou à plataforma praticamente vazio, algo incomum para o horário. Normalmente, os trens costumam estar lotados devido ao fluxo intenso de passageiros. O trem anterior estava cheio e muitos usuários precisaram aguardar mais tempo para embarcar.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) confirmou que uma investigação sobre a origem da falha está em andamento. Enquanto isso, recomenda-se aos passageiros atenção redobrada ao utilizar a linha 7 Ruby durante este período de instabilidade no serviço.

Os responsáveis pela operação estão monitorando continuamente a situação para garantir segurança e minimizar transtornos aos usuários do sistema ferroviário metropolitano.

