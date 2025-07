Falso sequestro leva polícia a prender quadrilha de estelionato digital em São Paulo

Uma denúncia de sequestro levou a Polícia Militar a prender três homens na Vila Curuçá velha, na zona leste de São Paulo . Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha de estelionato digital que movimentava cerca de R$ 70 mil por dia. A suposta vítima do sequestro era, na verdade, um dos membros do grupo, que fingiu o crime para escapar das consequências após sua conta bancária ser bloqueada por movimentações suspeitas. A quadrilha usava contas de pessoas falecidas para transferências e saques, e ainda recrutava novos participantes através de redes sociais. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e rastrear a origem das contas.



