Falso vendedor é morto pela GCM após assaltar motorista em São Paulo

Na região do Mercadão Municipal em São Paulo , um homem disfarçado de vendedor ambulante foi abordado pela Guarda Civil Municipal (GCM) após um assalto. O suspeito, que usava a venda de salgadinhos para avaliar suas vítimas, mostrou uma arma e exigiu os pertences de um motorista. Após o roubo, ele fugiu e, em meio à perseguição policial, trocou tiros com a GCM, sendo então baleado. O motorista assaltado relatou ter ficado traumatizado com a experiência.



