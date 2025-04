Falta de água assola bairro de Carapicuíba (SP) desde janeiro

Moradores do bairro Jardim Tonato, em Carapicuíba, estão sem abastecimento de água desde janeiro. A Sabesp regularizou alguns relógios, mas muitos ainda não foram instalados. Sem água, os residentes recorrem à coleta de água da chuva para atividades diárias. A prefeitura notificou a Sabesp, que informou que obras no sistema devem ser concluídas no próximo mês, com o envio de uma equipe para resolver eventuais problemas de desabastecimento.



