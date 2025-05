Falta de água prejudica até as aulas em bairro da zona norte de São Paulo

Moradores da Vila Sulina, na zona norte de São Paulo estão enfrentando falta de água há três semanas, após uma intervenção da Sabesp devido a problemas de esgoto. Renata, mãe de três crianças, relata dificuldades em realizar atividades diárias, como dar banho nos filhos. A situação afeta também as escolas, que pediram para as crianças ficarem em casa.



Dona Maria precisou evacuar sua casa, que começou a ceder. Caminhões-pipa têm sido enviados à região. A Sabesp informou que o reparo foi concluído, mas os moradores ainda aguardam uma solução efetiva.



