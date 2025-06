Família consegue exumação de corpo enterrado no cemitério errado por erro do IML de SP

A Justiça autorizou a exumação do corpo de Igor Henrique Barbosa Cruz, enterrado no cemitério errado devido a uma troca de corpos realizada pelo Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo. O erro foi percebido quando o caixão lacrado de Igor chegou para o velório após um acidente de trânsito não ter desfigurado o corpo. A família investigou e descobriu que o caixão continha o corpo de outro jovem, vítima de uma explosão em São Paulo . Agora, com a exumação agendada, as famílias poderão realizar os velórios adequadamente.



