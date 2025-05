Família de brasileira morta no Japão consegue arrecadar dinheiro para trazer corpo de volta

A família de Amanda, a jovem brasileira morta no Japão, arrecadou R$ 55 mil por meio de uma vaquinha virtual para o traslado do corpo de volta ao Brasil. O valor foi atingido em poucas horas. O corpo já foi liberado pelas autoridades japonesas e será enterrado em Caldazinha (GO). A causa da morte, se por incêndio acidental ou criminoso, ainda não está esclarecida.



