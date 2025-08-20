Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Família de jovem desaparecido em SP busca respostas

Gustavo Melo, 26 anos, saiu de casa no Ipiranga e até agora não foi encontrado

Balanço Geral Manhã|Do R7

Gustavo Melo, de 26 anos, desapareceu após sair de casa no bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo. Ele enviou uma última mensagem à avó, prometendo voltar no dia seguinte, e está desaparecido há uma semana. Imagens de segurança mostram Gustavo no metrô, mas sem movimentação financeira desde então. A família, em desespero, registrou um boletim de ocorrência e a polícia está investigando. O celular de Gustavo está desligado desde o dia 13. As buscas continuam.

  • Boletim de Ocorrência
  • Polícia
  • São Paulo (Cidade)

