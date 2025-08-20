Família de jovem desaparecido em SP busca respostas

Gustavo Melo, de 26 anos, desapareceu após sair de casa no bairro Ipiranga, zona sul de São Paulo . Ele enviou uma última mensagem à avó, prometendo voltar no dia seguinte, e está desaparecido há uma semana. Imagens de segurança mostram Gustavo no metrô, mas sem movimentação financeira desde então. A família, em desespero, registrou um boletim de ocorrência e a polícia está investigando. O celular de Gustavo está desligado desde o dia 13. As buscas continuam.



