Família de Vitória diz que rede social da jovem foi atualizada após a morte dela

Parentes de Vitória dizem que as redes sociais da jovem foram movimentadas após a morte dela. Embora Maicol, suspeito do crime, tenha alegado ter destruído o celular de Vitória, o dispositivo emitiu sinal em Campinas após o crime. A polícia está investigando quem está acessando a conta oficial da vítima e buscando localizar o dispositivo através do endereço IP associado. Após o crime, o perfil de Vitória deixou de seguir algumas pessoas, indicando acesso à conta. A cunhada de Vitória, Júlia, confirmou a movimentação na conta e alertou as autoridades.



