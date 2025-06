Família denuncia agressões dentro de balada na zona leste de São Paulo

Uma família diz que foi agredida durante uma noite em uma balada no Tatuapé, na zona leste de São Paulo . As vítimas relatam que foram atacadas por funcionários e outros clientes após um desentendimento. Um homem foi baleado do lado de fora do local. A confusão começou com ciúmes e resultou em várias agressões físicas. “A dona da casa noturna começou a me bater muito, dizendo que ia me ensinar uma lição”, contou uma das vítimas. O sobrinho do casal também foi ameaçado e agredido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer os fatos e responsabilizar os envolvidos. A casa noturna não respondeu aos contatos feitos até o momento.



