Família denuncia falso policial por ameaça em lava-rápido da Grande SP

A família que administra um lava-rápido denunciou que está sendo ameaçada por um falso policial civil em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Tudo começou em agosto deste ano, quando funcionários perderam a chave do carro do cliente e, dois meses depois, o homem passou a acusá-los de ter furtado um cartão de crédito. Segundo os donos do estabelecimento, ele apareceu armado e com um distintivo da polícia. Um advogado contratado pela família descobriu que se trata de Heber Marcos, de 56 anos.