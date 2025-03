Família diz que Vitória não conhecia idosa encontrada morta enquanto ela era dada como desaparecida

A família da jovem Vitória Regina de Sousa, encontrada morta em uma área de mata em Cajamar (SP), diz que ela sequer conhecia Edna Oliveira Silva. O corpo da idosa foi localizado em uma cachoeira enquanto a adolescente era considerada desaparecida. Edna tinha uma extensa ficha criminal e já trabalhou para a família de Maicol Antonio Sales Santos, único suspeito preso até o momento por suspeita de participação na morte de Vitória. Essa ligação de Edna com Maicol e o fato de Vitória não conhecê-la pode reforçar a suspeita de que a idosa tenha sido morta por queima de arquivo, por, de alguma, forma ter sabido do assassinato da adolescente antes de o corpo dela ter sido encontrado. .



