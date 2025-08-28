Família fica em choque ao receber conta de luz de R$ 52,6 mil

Uma família de Santa Luzia (MG) está em choque após receber uma conta de luz no valor de R$ 52,6 mil . Vanda Lúcia, moradora da casa, relatou que sua saúde foi afetada ao ver a fatura.



Em sua residência de cinco cômodos, apenas eletrodomésticos básicos são utilizados.



O marido de Vanda reclamou na Cemig, que enviou técnicos para a vistoria. Um especialista afirmou que o consumo registrado exige um transformador, o que não condiz com a instalação da casa.



Enquanto o consumo médio na região é de 183 kilowatts, a Cemig realizará nova leitura para resolver a situação. Vanda espera que o erro seja corrigido antes que a energia da casa seja cortada.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!