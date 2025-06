Famílias de jovens que morreram atropeladas na Grande SP pedem júri popular para motorista

As famílias de Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa, mortas em um atropelamento em São Caetano do Sul (SP), no último dia 9 de abril, pediram em audiência de instrução que Brendo dos Santos Sampaio seja levado a júri popular. As jovens foram atingidas na faixa de pedestres por um carro a 108 km/h, que tinha modificações para alcançar 350 km/h. Na audiência, a defesa de Breno apresentou uma testemunha que assumiu parte das infrações de trânsito atribuídas ao réu. Breno está preso preventivamente, acusado de duplo homicídio qualificado. A defesa tenta transferir a responsabilidade para as vítimas devido a exames toxicológicos, mas as famílias buscam justiça no âmbito penal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!