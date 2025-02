Feirantes e consumidores sentem impacto da alta de 174% no preço do abacate Balanço Geral Manhã foi até uma feira da capital paulista para conferir a inflação do preço dos alimentos

Balanço Geral Manhã|Do R7 06/02/2025 - 10h23 (Atualizado em 06/02/2025 - 10h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share