Figurinista é encontrado morto dentro de casa na zona sul de São Paulo

Um figurinista de cerca de 40 anos foi encontrado morto em seu apartamento na zona sul de São Paulo , próximo ao aeroporto de Congonhas. Vizinhos acionaram a polícia após perceberem um forte odor vindo do local. A Polícia Militar encontrou o corpo, que já estava sem vida há alguns dias. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da morte, buscando sinais de arrombamento ou visitas recentes ao apartamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!