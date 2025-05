Filha chega da escola e encontra os pais mortos em Osasco (SP)

Um casal de empresários, Cinthia Matos de Lima da Cruz, de 51 anos, e Jair Neres da Cruz, de 61, foi encontrado morto em sua casa em Osasco, na grande São Paulo . A suspeita é de que Jair tenha matado a esposa e, em seguida, tirado a própria vida.



A tragédia foi descoberta pela filha, ao voltar da escola. Em choque, ela pediu ajuda aos vizinhos, que relataram ter ouvido uma discussão do casal mais cedo. Conhecidos disseram que o casal parecia tranquilo e se surpreenderam com o ocorrido. A polícia investiga as circunstâncias e motivações do caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!