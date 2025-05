Filha de Paulo Cupertino se emociona ao descrever assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele

O julgamento de Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel os pais dele em junho de 2019, avança para o segundo dia. A filha de Cupertino, Isabela Tibcherani, depôs emocionada, sem a presença do pai. No primeiro dia, o júri, sorteado com quatro homens e três mulheres, ouviu sete testemunhas e interrogou Cupertino por duas horas. .



