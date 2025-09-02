Filhos acusam pai de tentar tirá-los de casa em disputa por herança
Divergência também envolvem agressões com pedradas e tentativas de invasão
Um intenso conflito entre vizinhos envolve acusações de ameaças, agressões físicas e depredação de propriedades em São Paulo. Moradores alegam que um dos residentes, com apoio do pai de todos eles, busca expulsá-los de sua residência, atualmente em inventário judicial após a morte da mãe dos envolvidos.
Os vídeos gravados por uma vítima mostram agressões como pedradas e tentativas de invasão. Além disso, câmeras de segurança foram furtadas e alarmes arrancados do imóvel. Esses incidentes resultaram em frequente presença policial na área.
Os advogados do pai dos denunciantes negam envolvimento ou intenção maliciosa, afirmando que o pai busca o bem-estar dos filhos apesar das dificuldades no relacionamento.
Tentativas de ouvir a defesa do vizinho não obtiveram resposta. As investigações preliminares já levaram a boletins policiais, e espera-se que o caso seja formalmente encaminhado à Justiça a pedido do Ministério Público.
