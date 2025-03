Fio de cabelo achado em carro usado por suspeitos pode ajudar a esclarecer o caso Vitória

A polícia de Cajamar continua investigando o brutal assassinato da jovem Vitória, que chocou a região metropolitana de São Paulo . Dos 14 depoentes, sete são agora considerados suspeitos, incluindo o ex-namorado. A perícia foca em um fio de cabelo encontrado em veículo emprestado ao ex-namorado, próximo ao local do desaparecimento. Além disso, são investigadas possíveis ligações com facções criminosas, dados os indícios característicos de execução por vingança.



