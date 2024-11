As causas do incêndio que atingiu shopping na região do Brás, em São Paulo, na quarta-feira (30), ainda estão sendo investigadas. O que se sabe é que o fogo começou em um box que estava fechado. Imagens mostram pessoas tentando arrombar as portas do local. Um dia após o acidente, bombeiros continuam trabalhando no local e os comerciantes continuam sem poder trabalhar.