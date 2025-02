Foragido da Justiça é identificado por câmeras e preso durante Carnaval em São Paulo

Everton Vicente dos Santos, de 29 anos, condenado por tráfico de drogas, foi capturado após ser identificado por câmeras do sistema Smart Sampa. O foragido tentou se esconder entre os foliões, mas a tecnologia o localizou no centro da cidade. Everton, que era gerente de uma organização criminosa em Irecê, na Bahia, havia fugido para São Paulo. Outro homem foi preso na Cracolândia, após roubar um celular e trocar de roupa para se disfarçar. Ambos foram encaminhados para a delegacia e aguardam decisões judiciais.



