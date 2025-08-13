Logo R7.com
Fórum debate turismo no Centro Histórico de São Paulo

Plano prevê R$ 5 bilhões em investimentos até 2027 para revitalização e atração de turistas

Balanço Geral Manhã|Do R7

A Prefeitura de São Paulo discute a atração de visitantes para o Centro Histórico durante o Fórum Municipal de Turismo. O evento contou com a presença da deputada Edna Macedo, que destina verbas para promover o turismo no estado. A previsão é que, até 2027, sejam investidos cerca de R$ 5 bilhões em projetos de transporte público, habitação e segurança na região. O objetivo é revitalizar o centro para torná-lo um cartão de visitas, atraindo não apenas turistas, mas também novos moradores e investidores.

